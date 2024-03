Bom dia e bom fim de semana!

Neste sábado, em todo o mundo, assinala-se a Hora do Planeta, entre as 20h30 e as 21h30, uma iniciativa da WWF que tem como finalidade incentivar as pessoas a irem além do gesto simbólico de desligar as luzes por 60 minutos.

No Funchal, a Câmara Municipal vai desligar a iluminação de sete edifícios municipais. A Assembleia Legislativa da Madeira vai também desligar as luzes do edifício do Parlamento. Em Câmara de Lobos, haverá um apagão na baixa da cidade e no Curral da Freiras.

- A partir das 19h00, na Vila da Calheta, a iniciativa ‘Calheta Caminha Pelo Planeta’. Em Santa Cruz, às 20h30, a corrida/caminhada ‘Hora do Planeta’.

- Saccharum Calheta celebra a Hora do Planeta com um jantar sustentável, a partir das 20h30.

Conheça ainda os outros temas da agenda deste sábado:

- Das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), o Café Memória da Madeira com o tema ‘Policiamento de proximidade’, com um representante da Polícia de Segurança Pública (PSP).

- No Madeira Tecnopolo, as portas do Mercado de Automóveis Usados abrem às 10h00 e fecham às 22h00.

- Entre as 10h30 e as 11h30, os Serviços Educativos do Museu Etnográfico da Madeira (MEM) promovem uma a oficina intitulada ‘Os frutos do nosso Jardim’.

- O ‘Jardim Doce’ chega ao MadeiraShopping este sábado entre as 11h00 e as 14h00 e das 15h00 às 20h00, no Piso 0.

- Às 15h00, no salão nobre do Conservatório, o recital de encerramento do programa Erasmus+, envolvendo estudantes e professores da Finlândia e da Estónia.

- Na Porta 33, às 16h30, o lançamento da nova edição de ‘Brotéria’.

- Estreia às 17h30, no anfiteatro da Igreja da Camacha, o novo espetáculo de rua ‘Trívia – Rumores e (des) Amores de uma commedia dell’arte’, do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha.

- ‘Verdade ou Consequência’ é um espetáculo de teatro dentro de um concerto de rock ou vice-versa. Ambienta-se nos anos 90 do século XX, que pode assistir no palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00.

- O concerto de encerramento do XXXVII Festival de Música da Madeira pela Orquestra Clássica da Madeira vai realizar-se às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira, e conta com a participação de Aga Khan Master MusiciansKhan Fundation, sob a direção do Maestro Pedro Neves.

- Assista ao Madeira Fantastic FilFest, entre as 19h00 e as 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, sito à Rua do Matadouro.

- Pelas 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o concerto protagonizado pela Orquestra de Bandolins da Madeira.