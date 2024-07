O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas fez, hoje, um balanço extremamente positivo sobre o primeiro dia de funcionamento da nova rede de transportes públicos de passageiros, a SIGA.

“Muitas pessoas aceitaram o convite do Governo e experimentaram o transporte público, tendo considerado os autocarros confortáveis”, adiantou Pedro Fino. O governante deixou a garantia de que o Executivo vai prosseguir com a sua estratégia de incentivo à utilização do transporte público. Relembrou a gratuitidade instituída em janeiro, com resultados, pois tem havido um incremento do número de passageiros.

Esta nova rede, recorde-se, é operacionalizada por três concessionários: Companhia de Autocarros da Madeira (CAM), a Siga Rodoeste e a Horários do Funchal.

São 127, os novos autocarros, mais modernos e ecológicos. A transição é gradual, admitindo o Governo que alguns dos autocarros mais antigos continuem a circular durante mais algum tempo.