A MSC Cruzeiros propõe uma grande variedade de itinerários para o Natal e Ano Novo, para que os passageiros possam desfrutar do entretenimento e da descontração a bordo dos nossos navios enquando descobrem diferentes culturas, gastronomias exóticas e lugares incríveis.

Com a possibilidade de ter tudo incluído na sua reserva, a oferta da MSC Cruzeiros para o Natal e para o Ano Novo é muito ampla. Poderá mergulhar nos mercados de Natal do Norte da Europa, descontrair sob as palmeiras das Caraíbas em praias imaculadas, desfrutar da energia e do brilho das cidades históricas do Mediterrâneo, cujas ruas repletas de história adquirem uma atmosfera ainda mais mágica durante a época natalícia! Poderá partir do Funchal, com direito ao inigualável espetáculo de pirotecnica do Reveillon, em direção às Ilhas Canárias, assim como poderá navegar pela extravagância dos Emirados Árabes Unidos e embarcar no MSC Euribia, o último navio inaugurado pela MSC Cruzeiros.

Para além das inúmeras ofertas habituais a bordo, a MSC Cruzeiros promete proporcionar o melhor Natal e Ano Novo para os seus passageiros. Os adultos poderão participar no MasterChef Edição de Natal que dará a possibilidade ao feliz vencedor do prémio final a oportunidade de participar em castings do verdadeiro programa de televisão, participar num Kararoke de Natal, assistir a espetáculos de Natal concebidos pela fantástica produção da MSC Cruzeiros.

No Reveillon, os adultos poderão assistir a uma incrível noite temática com disfarces, cenários e decorações em todoos os lounges do navio, num evento que promete durar a noite inteira, mas não se esqueça da contagem decrescente, projetada por todo o navio, seguida do mais importante brinde do ano!

As crianças também poderão contar com um Natal e Novo Ano imperdível. No Natal, o Pai Natal trará, em pessoa, um presente para cada criança a bordo dos 0 aos 11 anos, as crianças poderão assistir a uma curta-metragem MSC Cruzeiros dedicada à chegada do Pai Natal a bordo, participar em jogos alusivos ao Natal, assim como muitas outras atividades.

Entre muitos outros destinos disponíveis para esta altura do ano, o destaque será para o itinerário de 7 noites para o MSC Opera com embarque e desembarque no Funchal. Entre 22 de Dezembro e 29 de Dezembro, o navio partirá da Madeira em direção ás Ilhas Canárias com escala em Santa Cruz de Tenerife (Ilha de Tenerife), Arrecife (capital de Lanzarote),Las Palmas (na Gran Canária), Puerto del Rosário (em Fuerteventura) e Santa Cruz de La Palma (a capital de La Palma). O MSC Opera realizará o mesmo itinerário, na semana seguinte, ao longo de 7 noites, com embarque e desembarque no Funchal, para quem pretender comemorar o Ano Novo da melhor maneira possível, a bordo de um navio de cruzeiro.

Para facilitar a deslocação de passageiros que não residam no Funchal, a MSC Cruzeiros terá também disponível a possibilidade de incluir Pacote Especial Cruzeiro e Voos de ida/volta de Lisboa e Pacote Especial Cruzeiro e Voos de ida/volta do Porto para navegar nestes itinerários do MSC Opera a partir do Funchal. A MSC Cruzeiros lançou ainda uma oferta de crédito a bordo no valor de 100€ por camarote para determinados itinerários no Inverno 2024/2025 com embarque e desembarque no Funchal.