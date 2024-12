A Comissão Política Regional do MPT reuniu-se para analisar a conjuntura política atual e reafirma que “dar voz aos cidadãos para decidir o seu futuro é uma prioridade essencial”. “Esta postura enquadra-se no princípio da democracia participativa, pilar fundamental da filosofia do MPT: os cidadãos devem ser consultados sobre todas as questões que impactam as suas vidas”, diz o partido, em comunicado.

“Acreditamos que a oportunidade de ouvir os eleitores nunca deve ser negligenciada, pois representa a verdadeira essência da democracia. É evidente que a população está cansada de ser desiludida pelos seus próprios representantes. Por isso, o MPT continuará a apresentar-se como uma alternativa credível, propondo ideias sólidas e concretas para merecer a confiança do eleitorado”, enfatiza.

O MPT destaca que várias das propostas defendidas por este partido “têm sido adotadas por outras forças políticas”, entre as quais “o fim das quotas no SIADAP, a construção de um novo aeroporto, a gratuitidade dos manuais escolares e dos transportes públicos, entre outras iniciativas”.

Para o partido, a solução para os desafios da Região reside “na participação ativa de todos na vida política, promovendo o debate de ideias, a construção de consensos e a escolha dos melhores projetos”.

“Apelamos a todos os que estão descontentes com o panorama político atual, em especial aos que acreditam que ‘são todos iguais’, para que prestem atenção ao trabalho desenvolvido pelo nosso partido em benefício da população”, remata o MPT.