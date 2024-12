Pelo PAN, Mónica Freitas quis perceber por que é melhor ter um orçamento regional aprovado, quando estamos em véspera da votação de uma moção de censura e estando prevista mais instabilidade no início do ano.

Rogério Gouveia, que responde às questões dos deputados durante a discussão na generalidade da proposta de Orçamento Regional para 2025, lembrou que é melhor para as famílias e empresas terem o documento em vigor desde o dia 1 de janeiro, independentemente do que possa acontecer com a aprovação da moção de censura, que será discutida no dia 17 deste mês.

Pela resposta do governante, a deputada única concluiu que “não será um caos se não for aprovado hoje”. Mónica Freitas aproveitou ainda para questionar sobre a necessidade de um código de conduta e lembrou que há vários membros do governo arguidos. Rogério Gouveia discordou de Mónica Freitas, sublinhando que, apesar de a Madeira não parar, “será muito prejudicial” se o ORAM não for aprovado. Sobre o código de conduta, o governante disse que o mesmo consta das medidas do governo.