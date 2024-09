Mónica Freitas desafia Élvio Sousa a dizer a verdade aos madeirenses

Mónica Freitas (PAN) veio a público desafiar Élvio Sousa (JPP) a “dizer a verdade aos madeirenses” no âmbito do acordo, que considera ter sido “em cima do joelho”, assinado pós-eleitoral com Paulo Cafôfo (PS), logo após as últimas Eleições Regionais.

Este repto, surge depois de Élvio Sousa ter categorizado os partidos da oposição regional como “fiadores do PSD”.

Leia na íntegra a nota de imprensa do PAN-Madeira:

“O PAN Madeira lamenta a desinformação de alguns partidos políticos, nomeadamente o JPP, que na sua “Festa do Povo” volta a mencionar os restantes partidos da oposição como “fiadores” do PSD.

“O JPP é o outro lado da moeda dos partidos do sistema, que perpetuam política sobre aproveitamento, desinformação e manipulação. Gostava de desafiar Élvio Sousa a dizer a verdade aos madeirenses sobre o acordo que assinou com Paulo Cafofo e a dizer aos madeirenses qual foi a posição do PAN quanto ao mesmo. O PAN foi, ao que parece, o único a ser contactado pelo JPP e PS e a reunir com os mesmos, para discutir uma solução alternativa de Governo. Um contacto feito minutos antes dos protagonistas fazerem a conferência de imprensa onde anunciam um acordo de princípios.”, afirma a deputada do PAN Madeira

O partido Pessoas-Animais-Natureza relembra ainda que à saída da audição do Representante da República, afirmou publicamente aceitar qualquer que fosse a decisão do mesmo, face aos resultados eleitorais, estando disponível para viabilizar um programa de governo e um orçamento, desde que fosse de acordo com os princípios e valores do partido, mantendo-se do lado dos madeirenses.

“O PAN sempre se apresentou como partido de construção e de diálogo. Durante toda a campanha referi a importância de haver estabilidade governativa e de termos um programa e orçamento aprovados. Os partidos políticos não são fiadores uns dos outros, mas são responsáveis por tomar decisões e trabalhar em conjunto em prol da população devendo respeitar a democracia e os resultados eleitorais.”

A deputada do PAN Madeira desafia Élvio Sousa a dizer a verdade aos madeirenses, “Que diga aos madeirenses quem liderou o acordo, feito em cima do joelho e onde excluía o CHEGA, o que matematicamente não permitiria a viabilização de uma alternativa, a não ser que houvesse entendimentos com a IL e o CDS.”

“Na política não vale tudo e não vale criticar um sistema dizendo que está podre e que engana os madeirenses e depois com sede de poder fazer o mesmo, colocando todos os partidos no mesmo saco. O PAN não é responsável pelos resultados eleitorais de 26 de maio e com certeza não é responsável por não existir soluções alternativas. Cada qual deve assumir a sua responsabilidade perante os resultados e o que aconteceu na noite pós-eleitoral, incluindo Élvio Sousa deve ter a coragem de assumir porque é que desistiu 4 horas depois desse mesmo acordo e assumir a sua incapacidade de dialogar e negociar com outros partidos políticos.”

“Não vamos continuar a ser bodes expiatórios da incompetência de outros partidos.”, refere ainda Mónica Freitas.”