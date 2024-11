Moção de censura: Chega disponível para retirar referências ao PS

O presidente do Chega-Madeira declarou hoje que o partido está disponível para retirar as referências ao PS-Madeira contidas na moção de censura ao Governo Regional.

“Se a referência que a moção faz ao PS é obstáculo ao voto favorável do PS, então estamos mais que disponíveis para, em nome da Madeira, retirar essa referência. Fazemos isto porque, acima de tudo, queremos trazer à Madeira um novo futuro, sem Miguel Albuquerque”, assegura Miguel Castro, em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, o Chega-Madeira afirma-se “totalmente comprometido com uma mudança política na Madeira e reforça que está disponível para liderar todos os esforços necessários para garantir a saída de Miguel Albuquerque da presidência do governo regional. Nesse sentido, o partido declara que não poupará esforços no sentido de garantir o mais amplo apoio possível à moção que já submeteu”.

“Queremos, acima de tudo, uma nova página na política da Madeira e queremos garantir máximo apoio à nossa moção. Sentimos que a mesma é um instrumento pelo qual conseguiremos por termos ao conluio de interesses e esquemas que têm denegrido a governação e dar aos madeirenses o governo que merecem”, declara o líder do partido autor da moção de censura.