Bom dia!

- Começa às 9h10, na Assembleia Legislativa da Madeira, a apreciação e votação da moção de censura ao XV Governo Regional da Madeira, da autoria do Chega.

- Com o Natal a aproximar-se, multiplicam-se as sessões de apresentação de cumprimentos. O representante da República recebe no Palácio de São Lourenço as seguintes entidades/autoridades: às 14h15, o comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro-General Jorge Pedro; pelas 15h00, a Associação do Corpo Consular da Região Autónoma da Madeira; por fim, às 16h00, o comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão de mar-e-guerra Rui Rodrigues Teixeira.

- Pelas 16h00, no auditório do edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, ocorre a cerimónia de entrega de Diplomas Bolsa de Estudo por Mérito e dos Diplomas por Mérito.

- O bispo do Funchal, D. Nuno Brás, preside à Missa do Parto, às 20h00, na paróquia da Ribeira Seca, Machico.

- Às 21h30, no Centro de Congressos da Madeira, realiza-se o espetáculo de comédia e improvisação do Porta do Fundos ‘Portátil’.

- Pelas 21h30, no Reids´s Palace A Belmond Hotel, a Orquestra Clássica da Madeira apresenta um recital com o Legno Duo de violino e marimba, com a violinista Joana Costa e o chefe de naipe o percussionista Duarte Santos.