A Igreja Paroquial de São Gonçalo acolherá, amanhã, pela primeira vez, às 06h00, a Missa do Parto dedicada às Bordadeiras de Casa. “Este momento especial homenageará as mulheres que, com talento e dedicação, perpetuam a arte do bordado madeirense, um símbolo cultural que projeta o nome da Madeira além-fronteiras”, refere a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente.

A ligação das bordadeiras à paróquia de São Gonçalo está simbolicamente representada pela escultura de Nossa Senhora com o Menino, obra do escultor Francisco Franco, oferecida em 1921 pelo empresário Henrique Augusto Vieira de Castro às bordadeiras da freguesia. “Esta imagem imponente, carregada de significado histórico e cultural, está exposta na Igreja Paroquial de São Gonçalo”, adita a tutela.

A celebração da Eucaristia, será presidida pelo Cónego José Fiel de Sousa, pároco de São Gonçalo. Após a celebração, haverá o tradicional convívio natalício, com cantares populares e iguarias típicas da quadra.

A celebração da eucaristia dedicada Às Bordadeiras de Casa, surge através do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), que será responsável pela decoração floral da igreja, sendo “mais uma forma de celebrar as Bordadeiras e a importância do seu legado, enquanto promovendo o convívio natalício e a participação das mesmas nas festividades desta quadra”.

“Este evento combina tradição, cultura e celebração comunitária, destacando a relevância das bordadeiras tanto no âmbito local quanto como embaixadoras culturais da Madeira. É uma oportunidade única para fortalecer os laços entre a comunidade e homenagear estas talentosas mulheres numa das mais belas tradições natalinas da ilha”, remata a Secretaria, em comunicado.