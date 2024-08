Miguel Albuquerque vai ao Curral das Freiras às 23h15

A presidência do Governo Regional acaba de anunciar que Miguel Albuquerque vai estar ainda hoje no Curral das Freiras.

A informação da Quinta Vigia especifica que o chefe do Governo vai estar no posto de comando instalado naquela localidade pelas 23h15, depois de chegar do Porto Santo a bordo do navio Lobo Marinho.

O posto de comando do Curral das Freiras está instalado na zona da Eira do Serrado.