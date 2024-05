No âmbito da comemoração do Dia da Europa, o coordenador do Clube Europeu da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), professor Pedro Costa, organizou, na pretérita quarta-feira, dia 15 de maio, uma palestra tendo como convidado o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Rodeado por uma plateia repleta de alunos do 11.º e 12.º anos de escolaridade, membros do Clube Europeu da EBSGZarco, e do presidente do Conselho Executivo do estabelecimento de ensino, professor Ricardo Barcelos, o palestrante falou do aparecimento da União Europeia, sua evolução, seus objetivos e também da sua importância, não apenas nos dias de hoje, como também no futuro.

“Acho que é cada vez mais importante que se reflita sobre as razões que levaram à criação da União Europeia e das organizações antecessoras”, começou por dizer Miguel Albuquerque, acrescentando que “infelizmente, hoje não se fala dos motivos que levaram à constituição de uma organização que é fundamental na salvaguarda da coesão económica e social na Europa”.

“Com o desaparecimento das gerações que viveram as duas Guerras Mundiais, que muito sofreram com as ditaduras, que provocaram o caos na Europa, matando e deslocando perto de 90 milhões de pessoas, destruindo cidades, separando famílias, causando violações, execuções, doenças, milhares de viúvas e órfãos, agora basta uma crise económica para que ressurjam os discursos populistas e polarizados”, continuou Miguel Albuquerque, fazendo questão de dizer que “foram esses motivos que me levaram a aceitar o convite do professor Pedro para falar sobre a Europa, convite que agradeço”, porque entendo que é importante “explicar às novas gerações as razões da constituição da União Europeia, para alertar para o discurso do ódio e ressentimento que está a nascer na Europa e que é igual ao que levou às duas Guerras Mundiais”.

Após a sua intervenção, houve lugar a um período reservado a perguntas/respostas, tendo Miguel Albuquerque sido interpelado pelos alunos sobre a política atual e como se pode aproximar os jovens da mesma, tornando-os cidadãos mais proativos e interventivos.

Depois de uma conversa extremamente animada, com intervenções muito pertinentes, os discentes deslocaram-se à varanda da sala de sessões do estabelecimento de ensino, onde celebrizaram o momento com a denominada “foto de família”, com todos os alunos, professores e o ilustre convidado.

Refira-se, a finalizar, que se tratou, sem dúvida, de uma atividade muito interessante, na qual se constatou uma enorme interação entre o presidente do Governo Regional e os alunos participantes