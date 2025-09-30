Mercado Municipal da Penteada celebra o 37.º aniversário

O Mercado Municipal da Penteada comemora, esta terça-feira, 30 de setembro, 37 anos de existência.

A cerimónia simbólica, que assinalou mais um aniversário deste espaço emblemático da freguesia de São Roque, contou com a presença da vereadora Ana Bracamonte, em representação do executivo da Câmara Municipal do Funchal.

Em dia de aniversário, a vereadora dirigiu uma palavra de apreço a todos os comerciantes e clientes que, ao longo destes 37 anos, “têm mantido a dinâmica e a identidade do mercado”. Em nome do executivo, deixou os mais sinceros parabéns e desejou que viessem “muitos mais anos de vitalidade, ao serviço da comunidade e da economia local”.

O Mercado Municipal da Penteada é inaugurado em 1988 e surge como “resposta às necessidades daquela zona residencial, em crescimento”.

“Ao longo das últimas três décadas e meia, o espaço resistiu à evolução dos tempos e, hoje, é considerado uma das referências mais emblemáticas da freguesia de São Roque”, dá conta a Câmara Municipal do Funchal”.