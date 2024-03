Mercado de Automóveis Usados abre portas esta quarta-feira “com opções para todos os bolsos”

O Mercado de Automóveis Usados, promovido pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), está de volta ao Madeira Tecnopolo. A iniciativa abre portas já esta quarta-feira, dia 20 de março, e irá se estender por cinco dias, terminando a 24 deste mesmo mês.

Em exposição, entre as 10h00 e as 22h00, vão estar cerca de 200 viaturas de diversas marcas e modelos, sendo uma oportunidade para as 9 empresas participantes, 3 concessionárias e multimarcas, darem a conhecer uma panóplia de opções junto dos interessados em comprar ou trocar de viatura.

A exemplo dos anos anteriores, os que tencionem adquirir ou trocar de viatura irão encontrar campanhas e facilidades no processo de obtenção de crédito, com a presença de uma empresa qualificada para o efeito.

Isso mesmo adiantou Duarte Reis, presidente da Mesa de Automóveis Multimarcas e Reparadores Independentes da ACIF, durante a apresentação desta edição, que decorreu esta manhã.

Haverá opções para todos os gostos e bolsos. “Temos carros a partir dos 5 mil euros e outros que vão até os 70 mil”, explicou, dando ainda a informação de que todos irão dispor de garantia de, pelo menos, 18 meses.

No que toca à venda de veículos elétricos, Duarte Reis frisou uma subida na ordem dos 48% de 2022 para 2023, o que, na sua opinião, representa um “crescimento significativo”.

A este respeito, admitiu que há uma maior procura aquando da existência de apoios, o que “com a ausência de orçamento aprovado” tem dificultado o processo.

A par disso, referiu que as viaturas a diesel estão a perder representação no mercado, com uma descida de 33% em relação ao ano transato. Em contrapartida, são os carros semi novos, até 1 ano, os que aparecem mais.

Ainda assim, o responsável realçou que este mercado é “muito importante” para a dinamização do mercado regional e, por isso, com entrada gratuita, espera que a iniciativa “seja um sucesso como tem sido nos últimos anos”, rematou.