“Existem coisas que não entendemos, memórias que nos despedaçam o coração e momentos em que o mundo para de girar. Em memória das vítimas do trágico acidente de autocarro do dia 17 de abril de 2019. Nunca vos iremos esquecer: viverão eternamente nos nossos corações”.

Esta é a mensagem escrita, em português e em alemão, na placa de homenagem às vítimas mortais do acidente de autocarro no Caniço, que causou a morte a 29 turistas e 27 feridos. No dia em que se assinalam cinco anos após a tragédia, foi inaugurado o memorial prometido pela autarquia de Santa Cruz, dias após a tragédia.

No local do acidente, na descida e num local escondido da vista de quem desce para o Caniço de Baixo, está colocado o memorial, no qual foi depositado ainda um ramo de flores da autarquia de Santa Cruz. “A Câmara Municipal de Santa Cruz reitera o envio de sentidas condolências a todos os familiares e amigos daqueles que pereceram no fatídico acidente de 17 de abril de 2019”, lê-se na mensagem assinada por Élia Ascensão.