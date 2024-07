O SANAS Madeira passou a contar, desde o final do mês passado, com novas capacidades no que diz respeito à gestão de emergência em teatros de operações no meio aquático.

Realizou-se em Fareham, Inglaterra, no Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) da HM Coastguard (Guarda Costeira do Reino Unido), o curso de Maritime Mass Rescue Operations - Subject-Matter Expert. Com formadores da maior guarda costeira do mundo, a US Coastguard (Guarda Costeira Americana), dois elementos do Comando Operacional da Associação Madeirense para Socorro no Mar estão agora certificados como operacionais com conhecimento especializado na matéria de acidentes com grande número de vítimas em meio aquático.