A exploração da requalificada marina da capital madeirense vai ser concessionada a uma empresa privada. A decisão, sabe o JM, foi tomada ontem, em Conselho de Governo. Seguem-se os procedimentos para o concurso público internacional. Entretanto, o espaço continua em obras que deverão ficar concluídas até ao final deste ano.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Porto Santo. Câmara acompanha caso dos bombeiros. Presidente da autarquia já teve reuniões com o comandante da corporação e com a Proteção Civil para ajudar no processo dos carros parados.

Saiba ainda que moradores queixam-se do estacionamento abusivo em Santo António e que ‘Tragédia a La Carte’ estará em novembro na Madeira. César Mourão, Gustavo Miranda e Carlos M. Cunha com espetáculos nos dias 1 e 2.

A não perder os Concertos L com cartaz de luxo. André Santos, Gisela João e ‘A Garota Não’ entre uma dezena de artistas que estarão na Ponta do Sol.

