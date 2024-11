O Marella Explorer 2 chegou ontem à noite ao Porto do Funchal para uma escala de 18 horas, no âmbito do cruzeiro de sete noites que está a realizar pelas ilhas atlânticas das Canárias e da Madeira.

A bordo, viajam 1770 passageiros e 756 tripulantes, nesta viagem proveniente de Lanzarote.

O cruzeiro iniciou-se no passado dia 22 de novembro, em Tenerife, com escalas em las Palmas, em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, agora, no Funchal, , seguindo-se La Gomera e Tenerife, final deste itinerário, na próxima sexta-feira.

A companhia Marella Cruises, com os navios Marella Explorer 2, Marella Explorer e Marella Discovery tem previstas 25 escalas no Porto do Funchal, entre dezembro e abril.

Ao princípio da noite de hoje, vai acostar o Mein Schiff 7 que fica até às 22h00 de amanhã, neste porto.