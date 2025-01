Atendendo à atualidade política na Madeira, com a marcação de eleições internas e congresso no PS regional, Manuel António Correia reage ao momento político que se vive na Região e considera que “a decisão do PS de convocar eleições internas reforça ainda mais razões, às já existentes, para que o PSD-Madeira faça o mesmo”.

Esta é apenas uma das reflexões deixadas pelo social democrata numa nota enviada à redação, onde explana que “perante os madeirenses, o PSD-M não pode ser mais opaco, menos democrático e menos transparente do que o PS”.

Desta forma, Manuel António Correia considera que “Albuquerque não tem outra alternativa que não seja demitir-se e acelerar o processo de eleições internas”. E, reforça ainda, “se não tiver medo da democracia e dos militantes, deve demitir-se e apresentar-se a eleições”.

O candidato à liderança do PSD-Madeira reafirma que será candidato e considera que a palavra deve ser devolvida aos militantes, pois “só assim poderemos ir às eleições regionais de cara levantada, recuperar a confiança dos madeirenses e formar um governo estável”.