Bom dia! É quinta-feira!

* A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, estará presente, pelas 11h00, no evento ‘3D Sports 4 Youth’, na Praça do Povo, promovido em parceria entre o Município do Funchal e a Direção Regional da Juventude.

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, realiza uma visita de trabalho, pelas 15h00, à equipa do rastreio do cancro da mama que iniciou a 9.ª volta no concelho da Calheta. A Unidade móvel está instalada junto ao Centro de Saúde da Calheta.

* A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitetos em parceria com a Galeria Lourdes e a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo S.A. inaugura, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, às 18h00, a exposição ‘Um Novo Florescer do Amor’, de Leandro Figueiredo.

* Hoje pelas 19h00, o Jardim Literário da Vila Baleira, no Porto Santo, será o palco de uma tertúlia literária com o mote ‘Funchal do Século XX – Uma Revisitação Possível’, conduzida por Cláudia Ferreira Faria, e desenhada a partir da obra ‘Antes Que a Cidade Morra’, do escritor madeirense Deodato Rodrigues, que estará presente no evento.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 19h00 em Câmara de Lobos, para a cerimónia de abertura da Festa Gastronómica do Peixe-Espada-Preto.

* Na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, nº12, no âmbito de ‘As ‘Conversas de Abril’, às 19h00, realiza-se uma nova sessão com a intervenção do Coronel Andrade e Silva, um dos capitães de Abril. Esta sessão de ‘As Conversas de Abril’ tem por título ‘O 25 de Abril de 40 Capitães de Abril’.