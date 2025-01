A manchete de hoje do JM revela que, no ano passado, mais de mil condutores perderam a sua habilitação para conduzir.

Num ano em que a maioria das infrações esteve relacionada com a condução sob o efeito do álcool, o Instituto de Mobilidade e Transporte aplicou 4.439 sanções acessórias com reflexos na perda de pontos para os automobilistas. Destas, 1.472 foram contraordenações muito graves.

Nesta edição, analisamos também os prós e contras do futuro tecnológico.

Jorge Veiga França, Savino Correia e Sílvio Fernandes alertam ao JM que a inovação tecnológica vai transformar o mundo laboral. Mas, apesar do perigo de destruição de emprego, também há oportunidades a explorar.

Continuamos a divulgar o cartaz da Semana do Mar, no Porto Moniz. Tony Carreira fecha a edição deste ano e junta-se a nomes como António Zambujo, Gabriel O Pensador, Xutos e Pontapés, Plutónio e Jorge Ferreira.

“4.635 jovens beneficiaram de programas remunerados em 2024”; “Onze entidades lançam 54,7 milhões em concursos públicos”; e “JPP disponível para acordos governativos sem ideologias cegas” são também chamadas feitas à Primeira Página de hoje.