Mais de 51 jovens da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, de Câmara de Lobos e do Agrupamento CNE 1082 Sta. Cecília, recebem os Award nível Bronze e Prata. Na cerimónia serão igualmente reconhecidas 6 Professoras da Escola Sec. Maurílio Silva Dantas e duas Professoras do Agrupamento, assim como uma técnica superiora da CMCL.

A cerimónia decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho no próximo dia 29.

O The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal, é um programa internacional que desafia jovens entre os 14 e 24 anos a desenvolverem competências e experiências fundamentais para o seu futuro, promovendo o desenvolvimento pessoal, a autoconfiança e a responsabilidade social.

Estes Awards reconhecem o esforço, a dedicação e o crescimento pessoal dos jovens de Câmara de Lobos.

A EBS Dr. Maurílio da Silva Dantas será representada pelas Professoras e Monitoras Anabela Ganança, Ana Teresa Batista, Cláudia Andrade, Cláudia Freiras Dantas, Isabel Abreu, e Prof. Ana Mafalda da Silva Barros Teles e Rosalina Fernandes Moniz Freitas, do Agrupamento de Sta. Cecília.

The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal, é um programa de educação não formal, de desenvolvimento pessoal e social de atividades voluntárias e não competitivas, destinado a jovens com mais de 13 e até aos 25 anos, encorajando-os a desenvolverem-se como cidadãos ativos, participativos, com uma contribuição positiva na sociedade e preparando-os com experiências de vida para marcar a diferença com os próprios, as suas comunidades, e o mundo.

O crescimento do programa junto dos jovens nas Escolas é bastante visível e para além do certificado e Pin, os jovens recebem uma Declaração bilingue, que podem e devem utilizar nas candidaturas a Universidades estrangeiras, mestrados e emprego.

Nesta cerimónia será apresentada a Jovem Embaixadora do Award Portugal, Sara Beatriz Freitas, que representa o Concelho de Camara de Lobos e a sua Escola EBS Dr. Maurílio da Silva Dantas Esta é a 1ª Jovem Embaixadora do Award Portugal em Câmara de Lobos. A jovem terá uma fase de aprendizagem, desde aprender a falar em público, acesso a recursos Humanos, e reuniões com entidades, nacionais e estrangeiras.

A jovem Embaixadora, terá ainda de realizar diversas tarefas voluntárias e terá outras de representatividade, como representar o Award Portugal, em eventos, presenciais e online, partilhando a sua história e representando as vozes de jovens, da sua escola e de Portugal.