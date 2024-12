O 80º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) será realizado no dia 8 de dezembro de 2024, na Igreja Paroquial da Boaventura, em São Vicente, coincidente com a Solenidade da Imaculada Conceição.

Programa:

11h00: Missa na Paróquia de Boaventura.

11h45: Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e após o regresso.

13h00: Almoço no restaurante “Quebra Mar”, em São Vicente.



Haverá transporte disponível com partida de Machico às 08h30, passando por Santa Cruz (08h45), Avenida do Mar, no Funchal (09h00), e Ponte dos Frades (09h30).

Os interessados em participar no almoço devem confirmar presença até o próprio dia, ligando para o número 968041678. A participação é aberta a antigos militares da Madeira e Porto Santo, familiares e amigos, incluindo aqueles que serviram na Índia (1954-1961).