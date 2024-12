A campanha de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar da Madeira, realizada nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro, arrecadou um total de 29.768,50 quilos de produtos alimentares. Sob o lema ‘O melhor presente é a sua ajuda!’, os donativos serão distribuídos nos próximos seis meses a pessoas carenciadas, através de instituições parceiras.

Os resultados desta campanha superaram os números do mesmo período de 2023 em 7,9% e ultrapassaram em 5,7% os valores da última campanha, realizada em maio de 2024.

A ação contou com o apoio de 800 voluntários, que contribuíram para o sucesso da iniciativa em diferentes localidades da ilha. A campanha prossegue até 8 de dezembro com a iniciativa ‘Ajuda Vale’, permitindo a compra de vales de produtos nos supermercados Pingo Doce, e através da doação online no site www.alimentestaideia.pt.