MadeiraShopping revela iniciativas para a quadra natalícia

Com a chegada do Natal, o Centro tem várias experiências preparadas para toda a família, que incluem a presença do Pai Natal, e que prometem divertir e encantar os mais novos.

O mês mais mágico do ano chegou ao MadeiraShopping e, com ele, uma programação cheia de atividades para toda a família. Entre espetáculos, a chegada do Pai Natal, um concerto e workshops de cozinha, o Centro preparou um conjunto de experiências que querem trazer o espírito de Natal aos visitantes.

Como não podia faltar, o Pai Natal chega ao seu trono no dia 30 de novembro, às 11h30, e conta com uma “arruada” pelos corredores do Centro. No mesmo dia, das 15h00 às 19h00, o Pai Natal receberá todas as crianças e famílias que queiram tirar fotografias, conversar e fazer a entrega das suas cartas com desejos.

Ao longo do próximo mês, a figura mais icónica desta época do ano estará presente nos dias 1,7,8,14 e 15 de dezembro e de 20 a 23 de dezembro na Praça Central, das 11h00 às 14h00 e das 15h às 19h00.

“Um Presente de Natal Genial” é um dos musicais que promete encantar os mais pequenos e leva ao palco uma história cheia de magia e diversão. As personagens, o Carteiro Trapalhão e o Boneco de Neve, têm uma missão muito especial: entregar um presente único à Menina Natalina. Pelo caminho, cruzam-se com um Génio da Lâmpada.

Com momentos divertidos, músicas natalícias contagiantes e uma mensagem de amizade e solidariedade, esta peça vai transportar as famílias para um mundo de sonhos e magia no dia 30 de novembro, às 11h, no Piso 0.

As experiências proporcionadas pelo Centro não acabam aqui. A partir de sábado, dia 30 de novembro, a Cozinha do Pai Natal do MadeiraShopping traz os cheiros e sabores tradicionais da época a todos os madeirenses. Ingredientes como canela, mel, tangerina e cravinho vão despertar os dotes pasteleiros, os paladares dos mais jovens, e apurar o olfato de todos os que passarem no corredor central do centro comercial.

Esta iniciativa vai acontecer, no Piso 0, das 11h00 às 14h00 e das 16h00 às 20h00, nos dias 1, 7, 8, 14 e 15 de dezembro. Durante os dias 23, 27,28 e 29 de dezembro, a ação continua nos mesmos horários.

Nos dias 14 e 15 de dezembro, às 11h30, o MadeiraShopping, recebe mais um musical: “O Diário da Isabelinha”, no Piso 0. O teatro conta a história de uma rapariga que encontra o seu primeiro diário e revive uma memória especial da véspera de Natal, em que o seu irmão André descobre a importância de brincar com os brinquedos, em equilíbrio com as novas tecnologias.

Para trazer mais magia, as vozes poderosas, do Grupo Coral do Estreito, dirigidos pela Maestrina e soprano Maria Ferreira fazem parte do Natal de todos os madeirenses e vão estar presentes no Centro, no dia 18 de dezembro, às 19h30, no Piso 0.

Calendário:

Visita ao Pai Natal na Praça Central

30 de novembro – 15h00 às 19h00

1, 7, 8, 14, 15, 20 a 23 dezembro – 11h00 às 14h00 e 15h00 às 19h00

Cozinha de Natal, no Piso 0:

Das 15h00 – 19h00:

30 novembro - Bolachas de Natal decoradas

Das 11h00 às 14h00 e 16h às 20h00:

1 de dezembro – Areias

7 de dezembro - Pan de Jamon

8 dezembro - Bolo de mel

14 dezembro - Brownies

15 dezembro - Broas de mel

20 dezembro - Biscoitos de gengibre

21 dezembro - Cookies de Natal com Nutella

22 dezembro - Palitos de cerveja

23 dezembro - Cupcakes decorados de Natal

27 dezembro - Rabanadas no forno

28 dezembro - Salame de chocolate

29 de dezembro - Biscoito de Natal com nozes

Teatros Musicais:

“Um Presente de Natal Genial”: dia 30 de novembro, às 11h00, no Piso 0

“O Diário da Isabelinha”: dias 14 e 15 de dezembro, às 11h00, no Piso 0

Concerto de Natal – Music Mad Choir: 18 de dezembro, às 19h30, no Piso 0