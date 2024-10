A Madeira voltou a ser reconhecida como a melhor ilha da Europa nos prémios “Reader´s Choice Awards 2024’ da Condé Nast Traveller.

A Condé Nast Traveller é uma revista de viagens de luxo e lifestyle publicada pela Condé Nast. A publicação já venceu dezenas de prémios. Os Readers’ Choice Awards apresentam-se como o reconhecimento mais antigo na indústria de viagens e uma celebração prestigiada das principais marcas e negócios da indústria de viagens. Com 18 categorias que vão desde companhias aéreas a spas e ilhas, esses prémios reconhecem não só os que estão no topo do seu campo, mas também aqueles que conquistaram o apoio leal dos leitores da Condé Nast.

Naquela que é a 27.ª edição do evento anual de viagens globais, e após cinco anos a co-organizar os prémios com a publicação ‘irmã’ nos Estados Unidos da América, a publicação do Reino Unido optou por realizar uma edição destes prémios baseados exclusivamente em votos de leitores daquele país.

Os Prémios Escolha dos Leitores do Reino Unido de 2024 representam assim experiências mais queridas e apreciadas na indústria de viagens, conforme votados por 126.790 leitores da Condé Nast Traveller que “partilharam entusiasticamente os seus conhecimentos de viagem recentes sobre os melhores hotéis, cruzeiros, países, cidades, resorts, comboios, companhias aéreas, aeroportos, spas, ilhas, operadores turísticos, bagagem, vilas, estâncias de esqui, praias e seguros em todo o mundo “, refere a publicação.

Na lista de vencedores divulgada ontem, dia 1 de outubro, a Madeira surge como a 1.ª classificada no top das melhores ilhas da Europa. Com uma pontuação total de 90.31 (em 100), a Madeira suplantou as ilhas de Sardenha, em Itália (2.ª classificada com 89.29), Paros na Grécia (88,57), Creta, Grécia (88,55), Skiathis, Grécia (88, 11), Menorca, Espanha (88,05), Rodes, Grécia (87,62), Córsega, França (87,14), Chipre (86,94) e Ischia, Itália (86,72). A título de curiosidade, neste ranking, os Açores ficaram em 13.º lugar com uma nota de 86.61.

Recorde-se que além deste prémio, em novembro do ano passado, a Madeira foi incluída nos 12 destinos de Portugal e Espanha que a publicação Condé Nast Traveller (edição Espanha) aconselhava a visitar em 2024.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salienta a importância desta distinção para o destino Madeira e para toda a equipa que trabalha na sua promoção, sobretudo porque resulta da escolha direta dos leitores. “Significa que a Madeira continua a cativar o Reino Unido, aquele que se mantém como um dos nossos principais mercados emissores e que se mantém como prioritário em termos de comunicação e promoção”, refere.