O arquipélago da Madeira estará sob aviso amarelo na segunda-feira, 20 de janeiro, devido às condições meteorológicas adversas associadas à depressão Garoe.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos períodos de chuva por vezes forte entre as 09h00 e as 15h00, afetando a costa norte, costa sul e as regiões montanhosas. Nestes locais, espera-se ainda vento forte de sudoeste, com rajadas até 75 km/h na costa sul e no Porto Santo, e até 95 km/h nas terras altas.

Além disso, a partir das 21h00 de segunda-feira, e até às 06h00 de terça-feira, estará em vigor um aviso amarelo para agitação marítima na costa norte da Madeira e no Porto Santo, com ondas de noroeste que podem atingir entre 4 e 5 metros.

O IPMA alerta para um agravamento do estado do tempo em Portugal continental e na Madeira a partir de segunda-feira, com períodos de chuva forte e aumento da intensidade do vento, condições que se deverão prolongar até quarta-feira, 22 de janeiro.

Na Madeira, é esperado um aumento gradual da agitação marítima, com ondas que poderão atingir os 6 metros na costa norte e os 5 metros na costa sul nos dias 21 e 22.