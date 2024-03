Madeira registou 25 burlas nos últimos dois anos, segundo a GNR

Numa ação de sensibilização para a prevenção e o combate aos diversos tipos de burlas, a Guarda Nacional Republicana divulgou, hoje, o número de ocorrências desta índole registados por esta força em todo o país, número o qual ascendeu em 2022 a 17.969 crimes de burla e a 21.548 em 2023.

No caso da Madeira, nos dois anos em análise, apenas foram contabilizadas por esta guarda 25 ocorrências, 12 em 2022 e 13 em 2023, fazendo da RAM, a par dos Açores, a Região onde a GNR somou menos registos deste tipo de criminalidade.

Por seu turno, foi no Porto que se avolumaram mais registos destes crimes (2.875 em 2022 e 3.192 em 2023), seguido de Setúbal e Lisboa.

De acordo com o todo nacional, no ano transato destacaram-se em 2023 sobretudo as burlas informáticas e nas comunicações, com 6 518 ocorrências, e as burlas com fraude bancária, com 2 630 registos, cenário que já foi evidenciado em 2022, com a burla informática e nas comunicações, com 7 303 ocorrências, e burla com fraude bancária, com 3 079 registos.

A GNR mais apurou que as ocorrências com mais incidência dizem respeito ao modo de atuação de compra e venda de bens, MB Way e publicações na internet.

Atenta a este tipo de ocorrências, a Guarda Nacional Republicana deixa as seguintes recomendações em situações de compra e venda:

- Não aceite métodos de pagamento que desconhece nem siga instruções de estranhos;

- Informe-se primeiro sobre qualquer serviço novo de pagamento junto do seu banco;

- Nunca adicione/associe um número de telemóvel que não seja o seu ou que desconhece a serviços bancários;

- Não forneça dados confidenciais ou pessoais via correio eletrónico ou SMS;

- Não siga ligações recebidas via correio eletrónico ou SMS;

- Verifique o extrato da sua conta bancária com regularidade.

Já para compras na internet de forma segura, a GNR aconselha:

- Comprove que a loja online é segura, procure informações sobre a mesma na Internet, nomeadamente se dispõe de endereço físico, número de telefone, email e fax;

- Assegure-se que na página web aparece identificado o responsável da loja online e a sua localização;

- Desconfie sempre das ofertas demasiado atrativas, promoções imperdíveis e valores muito abaixo do mercado;

- Certifique-se que o site adota medidas de segurança para garantir a privacidade dos seus dados;

- Após a compra fique atento ao seu extrato bancário;

- Tenha um antivírus atualizado no seu computador;

- Faça compras em páginas seguras. Para efetuar esta verificação, confirme que o endereço começa por “https://”.