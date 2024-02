A candidatura Madeira Primeiro assinalou, hoje, pela voz da candidata Carla Spínola, a importância da participação ativa dos cidadãos nas próximas Eleições Legislativas Nacionais do dia 10 de março, lembrando que existe, para todos aqueles que estejam fora da Região nessa data, a possibilidade do voto antecipado a 3 de março e frisando que o essencial “é que todos exerçam o seu direito de voto”, a favor do futuro da Madeira.

“É fundamental apelarmos aos nossos Jovens Estudantes e cidadãos que se encontram deslocados que votem no próximo dia 10 de março, através do voto em mobilidade”, destacou, frisando que, para o efeito, basta aceder, entre os dias 25 e 29 de fevereiro, ou seja, a partir de domingo e no decorrer da próxima semana, ao site disponibilizado pelo Ministério da Administração Interna – www.votoantecipado.mai.gov.pt – e fazer a respetiva inscrição, ficando assim habilitados a votar a 3 de março, num município à sua escolha ou no município onde se encontrem deslocados.

“Julgamos que é muito importante que todos participem neste ato eleitoral, até porque aquilo que está em causa é assegurar a melhor representação da Madeira na Assembleia da República”, disse, garantindo que a candidatura que integra, Madeira Primeiro, “continuará a assumir o compromisso que tem com a Madeira e continuará a colocar a Madeira e os madeirenses em primeiro lugar, em especial os nossos jovens”.

Carla Spínola que, nesta oportunidade, apelou a que os jovens da Madeira e do Porto Santo continuem mobilizados e sejam um exemplo contra a abstenção, lembrando, igualmente, que é através desta participação cívica que se garante a construção “de um País que se quer com mais igualdade, mais equidade, mais coesão e, principalmente, mais amigo da juventude e da Madeira”.