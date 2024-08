A Região Autónoma da Madeira prepara-se para a elaboração do calendário venatório da Época Venatória 2024/2025. Neste contexto, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reuniu no dia 12 de agosto com as associações de caçadores da RAM.

O encontro teve como objetivo recolher contributos que serão essenciais para a definição dos períodos, processos e outros condicionamentos venatórios para o próximo ano. As associações de caçadores foram convidadas a enviar as suas propostas e sugestões em tempo útil de modo a preparar a época venatória de forma atempada.

A proposta de portaria que fixa o calendário venatório para 2024/2025 terá em consideração os contributos recebidos, garantindo assim que as decisões sejam tomadas de forma participativa e em consonância com as necessidades e realidades locais.