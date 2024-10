Nos dias 23 e 24 de outubro de 2024, a Madeira foi palco do segundo workshop de cocriação do projeto TWINNEDbySTARS, projeto cofinanciado pela União Europeia, através do Fundo Europeu Marítimo, das Pescas e da Aquicultura o qual reúne empresas e stakeholders dos setores de turismo náutico das regiões ultraperiféricas da Madeira, Canárias, Açores e Martinica.

O evento foi organizado em pela Associação Comercial e Industrial do Funchal—Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM) e pela Associação Marina do Funchal, em colaboração com a empresa espanhola Nautic Ocean e com a Universidade de Las Palmas de Gran Canaria—Instituto Universitário TIDES (ULPGC-TIDES).

O primeiro dia foi dedicado a intervenções temáticas, nomeadamente sobre o compromisso das empresas com a sustentabilidade, a abordagem ecológica das marítimo-turísticas na observação de cetáceos, a importância da educação a bordo e a exploração dos sons marinos e ainda, uma visão fascinante, sobre as condições únicas que a Madeira possui para a prática do Astroturismo, apresentada por Duarte Oliveira, Vice-Presidente da Associação de Astronomia da Madeira.

No decorrer da sessão, os participantes foram organizados por mesas temáticas, no sentido de debaterem e partilharem ideias inovadoras, com o objetivo futuro de concretizarem modelos de negócio comuns.

Durante a tarde, foram explanados os resultados dos trabalhos, concretizando ideias-chave, acordos e responsabilidades que orientarão os próximos passos do projeto.

No final do primeiro dia, foi promovida uma atividade de teambuilding, proporcionando aos participantes um pequeno passeio marítimo-turístico.