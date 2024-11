Completou um ano, no passado dia 1 deste mês, que a Região Autónoma da Madeira iniciou a imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebés. Ao todo, a Madeira investiu 400 mil euros na Estratégia de imunização contra o vírus, na época 2023-2024. E

“Este investimento do Governo Regional permitiu reduzir 55% no número de hospitalizações no SESARAM, EPERAM, por infeção respiratória aguda a VSR, em crianças até os 12 meses de idade”, refere a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, em comunicado.

A implementação da estratégia de imunização contra o VSR na Região, na época 2023-2024, foi “inovadora no país e permitiu oferecer esta proteção a 1715 crianças, ao nascimento ou até os 8 meses, na sua primeira época de VSR. Este ano, a Campanha de Imunização contra o VSR, para a época 2024-2025, iniciou no dia 1 de outubro na Região. Desde o dia 1 até ao dia 27 de outubro já foram imunizadas 391 crianças. Em Portugal continental, a estratégia de imunização contra o VSR iniciou este ano, a 15 de outubro”, acrescenta a tutela.

Mais recorda a secretaria que a estratégia de imunização contra o VSR na RAM mereceu a atribuição do ‘Grande Prémio’ da Sociedade Portuguesa de Pediatria (SPP), na sequência da apresentação de um trabalho sobre o impacto da imunização contra o VSR na Região Autónoma da Madeira, pelos Serviços de Pediatria e de Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica do SESARAM. Este prémio foi atribuído no Congresso anual da SPP, realizado de 23 a 25 de outubro, em Vilamoura, e “reflete o reconhecimento nacional dos impactos positivos desta medida implementada de forma pioneira na Região”.

Refira-se que o VSR é uma causa frequente de infeção respiratória em crianças, em especial no início da vida. “É um vírus respiratório muito comum e contagioso, que circula entre o outono e a primavera, causando bronquiolites e pneumonias, que resultam muitas vezes em hospitalizações”, sublinha o organismo.