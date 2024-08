A Associação Ornitológica da Madeira, que celebra este ano os seus 30 anos de existência, anunciou a realização do evento MIBE (Madeira International Bird Exhibition), um evento internacional a acontecer em outubro próximo e cuja realização é fruto dos apoios já granjeados a nível municipal e governamental.

O anúncio aconteceu no âmbito da última sessão plenária desta Associação, que ainda apresentou as contas do exercício económico de 2023, juntamente com o orçamento e o plano de atividades para 2024, as quais foram aprovadas por unanimidade.

“Carlos Lopes foi homenageado como sócio honorário, sendo um dos momentos de destaque da Assembleia Geral”, acrescenta nota à imprensa.