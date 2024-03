Machico debate Mobilidade

Ocorreu hoje, pelas 10 horas, no salão nobre da Câmara Municipal de Machico, a 2ª reunião do Projeto Urbact IV- Beyond the Urban, cofinanciado pela União Europeia, com os parceiros locais e regionais, para a mobilidade sustentável no desenvolvimento da interface entre o meio rural e o urbano.

Estiveram presentes entidades regionais e locais, como foi o caso da diretora regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, representantes da Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, assim como da Direção Regional de Estradas, e o presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, com o intuito de trocar conhecimento local e regional tanto de problemas como de soluções, nesta temática.

A equipa Urbact, composta pelo Vereador Hugo Alexandre e dois técnicos da câmara, agradecem a presença e a colaboração, “contando com outros mais, para levar a bom porto o planeamento sustentável da mobilidade, no Município de Machico e adjacentes.”