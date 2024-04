No Porto Santo, o Viveiro Florestal dos Salões emerge como uma peça fundamental no esforço de conservação e restauração ambiental. Recentemente submetido a uma abrangente requalificação promovida pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, o viveiro agora exibe uma capacidade produtiva renovada e ampliada, pronta para enfrentar os desafios contemporâneos.

Com um investimento significativo de aproximadamente 650.000 €, apoiado pelo PRODERAM, as obras de modernização concluídas em 2023 foram projetadas não apenas para melhorar as condições de trabalho, mas também para fortalecer o potencial produtivo do viveiro.

O foco atual do viveiro reside na produção de plantas vitais para impulsionar os esforços de reflorestação e ornamentação. As plantas cultivadas desempenharão um papel crucial na substituição dos espécimes de palmeira, que têm sido atacados por uma praga de escaravelho, representando assim uma resposta eficaz a este novo desafio enfrentado pela ilha.

Além disso, o Viveiro Florestal dos Salões assume um papel proativo na prevenção da introdução de espécies que possam perturbar os ecossistemas locais, seja através de invasões ou problemas fitossanitários.

Desde a conclusão das obras de requalificação, o viveiro já produziu mais de 24.000 plantas, abrangendo 35 espécies distintas. Esse feito não apenas evidencia a eficácia das melhorias implementadas, mas também destaca o compromisso contínuo do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, em otimizar o potencial do viveiro para promover a biodiversidade e o bem-estar das comunidades locais.”