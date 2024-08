A Praça do Forum e a Alameda dos Plátanos acolhem, no próximo domingo, uma exposição de 170 viaturas pré-clássicas e clássicas. Iniciativa que conta com o apoio da Junta de Freguesia de Machico desde de 2016.

O evento é organizado pela Domingos Clássicos e pelos Amigos Fiat Madeira. A exposição começa às 11 horas e termina às 17 horas. Para participar é necessária inscrição prévia e serão admitidas viaturas até o ano 1993.