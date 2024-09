O mediático megaprocesso, que envolve 21 pessoas e quatro empresas do ramo automóvel, arranca vários meses depois do previsto por causa de inúmeras greves protagonizadas pelos funcionários judiciais.

Os arguidos estão acusados do tráfico de drogas sintéticas, negócio que financiava a aquisição de equipamentos de luxo, em particular viaturas topo de gama.

Esta é a manchete de hoje do JM já disponível nas bancas.

Por outro lado, na rubrica Perdidos e Achados, estivemos em reportagem no Seixal, para perceber em que estado está a unidade de piscicultura nas Contreiras, desativada desde 2008. Votada ao abandono, nem a estrada de acesso resistiu.

No Dia do Concelho da Ponta do Sol, a autarca Célia Pessegueiro defende melhor mobilidade e mais estacionamentos no território.

Por outro lado, continuamos a acompanhar o estado de saúde do secretário regional da Saúde e Proteção Civil. Depois de ter passado a noite nos cuidados intensivos e de ter feito mais exames, Pedro Ramos regressou a casa.

Hoje, já suplemento de Tecnologias e ontem houve a Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos.

Conheça ainda o caso dos jovens madeirenses que foram sequestrados no Porto em 2023.