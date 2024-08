Luso-venezuelanos realizam concentração este sábado na Praça do Município

Um grupo de cidadãos luso-venezuelanos fez saber ao JM que vai marcar presença este sábado, a partir das 19h00, na concentração a decorrer na Praça do Município, no Funchal, em resposta à convocação, a nível mundial, da oposição venezuelana.

Jesus Santana, Juvenal Nóbrega e Audilia de Sousa, rostos deste núcleo, que se associa a outros movimentos que já manifestaram a mesma intenção, vincam que pretendem “chamar a atenção da opinião pública e da comunidade internacional para a grave situação que se vive na Venezuela, onde as últimas eleições ocorridas no passado dia 28 de Julho pautaram-se pela total falta de transparência e fraude eleitoral”.

No cartaz, pedem a todos aqueles que desejam “que a liberdade e a democracia sejam uma realidade na Venezuela” para que imprimam a ata das eleições, divulgada pela oposição, e levem a bandeira do país à concentração.

“Apelamos a todos os Democratas a presença, amanhã, na Praça do Município, pelas 19 horas, no sentido da defesa da Liberdade e Democracia na Venezuela e pelo cumprimento dos verdadeiros resultados eleitorais, de acordo com a expressão do povo Venezuelano”, sublinham em informação enviada ao JM.