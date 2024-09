A Loja Solidária do Caniço, recurso social da Junta de Freguesia do Caniço, integra a partir do mês de setembro, a plataforma Madeira Circular.

O convite para integrar a plataforma, feito ao presidente da Junta, Milton Teixeira, surgiu durante a reunião preparatória para a Festa da Cebola, certame que é cartaz internacional das efemérides da freguesia, foi endereçado por Ara Oliveira da diretor regional do Ambiente e Ação Climática, e por Claúdia Sá, responsável pela plataforma, após visita às instalações da Loja Solidária e consequente tomada de conhecimento deste projeto gerido pela vogal com o pelouro social, Mariusky Spínola.

O convite formal surge por parte da DRAAC considerando que o Caniço constitui “um exemplo de boas práticas de circularidade e sustentabilidade através do trabalho que têm vindo a desenvolver, designadamente na Loja Solidária.”

“É com muito orgulho que a Junta de Freguesia do Caniço vê a ‘sua’ Loja Solidária constituir-se como um exemplo de boas práticas e integrar uma plataforma que promove a ação colaborativa e apoia a implementação das orientações da Agenda Madeira Circular. Este convite vem ainda reforçar o papel que esta autarquia tem assumido na área do ambiente e da ecologia, e ainda, no papel ativo que assume na manutenção do seu galardão de ‘Eco-Freguesia’”, refere Milton Teixeira. Acrescenta o autarca que este é ainda “um indicador de que o projeto se encontra alicerçado em ideais de auto sustentabilidade e de responsabilidade social que envolvem toda a comunidade local e cujas repercussões positivas ultrapassam as fronteiras geográficas da freguesia.”

Poderá consultar o separador da Loja Solidária em https://madeiracircular.madeira.gov.pt/casos-estudo/loja-solidaria-do-canico