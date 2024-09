A loja Conforama do Funchal está a celebrar o seu 10.º aniversário, com ofertas tanto em loja como no site. Entre os dias 13 e 17 de setembro os clientes da Madeira vão beneficiar de 10% de desconto extra em todos os móveis e decorações. Além disso, podem ainda beneficiar de entregas grátis em compras superiores a 500 euros em mobiliário e decoração ou 299 euros em eletrodomésticos.

Desde a abertura em 2014, a loja da Conforama no Funchal contou já com mais de um milhão de visitas, com uma média de 557 visitantes por dia, e vendeu mais de duas mil cozinhas aos clientes. Além disso, dados mais recentes mostram que desde dezembro de 2020, a marca vendeu na Madeira mais de 500 mil unidades, com destaque para mais de 16 mil sofás, mais de 20 mil colchões e mais de cinco mil produtos online.

“Estes 10 anos da Conforama na Madeira mostram bem a aposta firme que a marca fez e que foi muito bem recebida pelos madeirenses. Os números têm sido muito positivos e os novos projetos e as novas apostas feitas na região são também exemplo da forma como olhamos para este mercado e da importância que tem para a Conforama”, diz Diogo Sousa, diretor da loja do Funchal.

A Conforama chegou à Madeira há 10 anos e desde então abriu mais duas lojas, uma dedicada a cozinhas, em 2020, e outra dedicada ao descanso, aberta já este ano. Além disso, a Conforama marcou presença também por três vezes na Expo Madeira.