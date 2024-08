O logotipo da marca Madeira está de regresso à Praça do Povo, conforme deu conta, esta terça-feira, a Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

A estrutura com 10 metros de comprimento e 2,57 metros de altura tinha sido retirada do local no passado dia 8 de julho para efeitos de manutenção. Estava estimado que os trabalhos demorassem cerca de 60 dias, mas foram antecipados, estando assim a estrutura renovada e de regresso à Praça do Povo.

Recorde-se que este logotipo foi colocado pela Associação de Promoção da Madeira, naquele espaço da baixa da cidade do Funchal, em dezembro de 2021, cerca de 8 meses após a revelação da nova estratégia de marca e comunicação do destino.

Desde então, a estrutura tem sido um espaço de ativação da marca Madeira, servindo de cenário para milhares de fotografias captadas por visitantes nacionais e estrangeiros.

O logotipo é composto por um pedestal e a letras que formam a palavra Madeira. As letras são em PVC de 19 milímetros e o pedestal é uma estrutura metálica galvanizada dividida em 3 módulos, sendo cada um provido de rodízios com sistema de travagem para fácil deslocação. Toda a estrutura pesa cerca de uma tonelada.