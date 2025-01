A reeleita presidente do JPP sublinhou que assume o desafio de continuar a ter a ousadia de denunciar os problemas da Região e de fiscalizar a atuação do governo regional.

“O JPP nasceu de um sonho, mas, acima de tudo, de uma coragem inabalável. Foi a coragem de meia dúzia de “pequenos” de Gaula que não tiveram medo de questionar, de enfrentar um sistema político cristalizado, de desafiar o status quo. Naquele momento, provaram que é possível mudar a forma como se faz política, não apenas na Madeira, mas em todo o País”, afirmou.

Lina Pereira sublinhou que “hoje, somos mais do que meia dúzia. Somos um Partido que nunca deixou a sua matriz de Movimento de Cidadãos. Somos uma força consolidada, que assume responsabilidades governativas na segunda maior Câmara Municipal da Região e lideramos a oposição na Madeira com nove deputados de militantes e simpatizantes”.

A seu ver, somos os únicos com a ousadia, com questionamento constante, que expõem as verdades que todos murmuram mas que ninguém tinha tido a coragem de confrontar de forma factual, com provas”, recorrendo “sem medos” à justiça, sempre que se levantam forças de bloqueio à verdade por parte deste Governo PSD”.

Afirmou que o JPP tem “desmascarado as constantes omissões e mentiras de Albuquerque e do seu executivo sem qualquer temor”.

A falta de medicamentos no SESARAM e os constantes atrasos na apresentação do estudo da pobreza da Região, agora para o final de Março, depois das eleições, ou a gestão da GESBA, foram exemplos.

“Tem sido um trabalho árduo, de formiga, e mesmo com todas as contrariedades, nunca baixámos os braços!” A resiliencia ajudou o partido a crescer, disse. “Mas para continuarmos a crescer, é essencial que reforcemos a nossa união. Começamos na Madeira, mas somos um partido nacional”Lina pereira afirmou que “ é nossa missão mobilizar novas pessoas para esta causa”. “Vivemos tempos de insatisfação, de desilusão. Muitos falam de mudança, mas poucos têm a coragem de dar esse passo. Nós, no JPP, temos competência, conhecimento, capacidade e já provámos que somos capazes de liderar essa mudança. Agora, mais do que nunca, é o momento de sermos ainda mais audazes, mais corajosos, mais determinados”, suatentou a presidente do partido.

”Vivemos, em particular na Madeira, um momento crítico. Mas um momento que permitirá, com determinação, a alternativa aos quase 50 anos de democracia da nossa Região! Não podemos recuar. Não podemos hesitar.

E se, enquanto Movimento, “meia dúzia de pequenos” ousaram e com coragem, retiraram a maioria absoluta ao PSD nas autárquicas em Santa Cruz, o que nos permitirá os milhares de pessoas que têm vindo a confiar no JPP, nas próximas eleições de 23 de março? O JPP vai além das palavras! Caracterizam-nos as ações: Nos somos a verdadeira alternativa, a escolha certa A para todos aqueles que acreditam num futuro diferente.

Falando das eleições regionais e das autárquicas, Lina Pereira lançou um desafio: “vamos mobilizar-nos. Vamos crescer. Vamos levar esta mensagem de esperança e transformação a todos os cantos da Madeira, do Porto Santo, dos Açores e de Portugal Continental”.

Pedindo união e mobilização , Lina Pereira sustentou que “ partido não nasceu para ser pequeno. Não nasceu para ser secundário. Este partido nasceu para mudar vidas, para transformar realidades, para fazer história”.