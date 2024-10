Especialistas da Comissão Europeia estão, hoje e amanhã, a reunir, no Colégio dos Jesuítas, com o consórcio do projeto LIFE Natura@night, com orçamento global de 3.2 milhões de euros pelos arquipélagos da Madeira, Açores e Canárias.

Num balanço ao encontro, Cátia Gouveia, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), coordenadora do projeto, disse aos jornalistas, há momentos, que o projeto tem uma grande panóplia de parceiros (13) dos três arquipélagos que estão empenhados em discutir boas soluções de iluminação para conseguirmos chegar a um equilíbrio de conservação da biodiversidade e de qualidade de vida humana.

O projeto “já atingiu resultados bastante promissores até ao momento. Já temos mais de 500 luminárias mudadas e que estão a iluminar, de forma mais adequada, as cidades da nossa Região”, disse Cátia Gouveia, para logo adiantar que, na Madeira, os municípios aderentes são Santana, Machico, Santa Cruz, Funchal e Câmara de Lobos.

“Acabámos de ver a partilha de alguns resultados do município de Santa Cruz, que já conseguiu poupanças na ordem dos 30 por cento, de um ano para o outro”, exemplificou. Mudanças que vão ao encontro da proteção da biodiversidade e de mudanças de qualidade de vida com implicações para todos os envolvidos.

Disse também que está a ser feito um trabalho com as embarcações piscatórias por forma a que estas possam reduzir as iluminações.

As aves marinhas são as mais beneficiadas com a mudança de luminárias. Estima-se que 300 aves são afetadas pela iluminação. Números que chegam à SPEA por voluntários que recolhem as aves.

O projeto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e decorre na Madeira, Açores e Canárias.