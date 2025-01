Líder da Proteção Civil destaca importância da GNR no combate a incêndios rurais

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), Richard Marques, visitou esta quarta-feira o Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) para apresentar cumprimentos.

Durante a visita, o comandante do SRPC reuniu-se com o coronel Marco Nunes, comandante da GNR na Madeira, para avaliar as capacidades e recursos disponíveis na Região, bem como o seu papel no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro da RAM (SIOPS_RAM).

Richard Marques partilhou ainda a sua visão estratégica para os próximos três anos na Proteção Civil da Madeira, destacando os desafios prioritários para fortalecer a colaboração com este importante agente de proteção civil, especialmente no contexto da preparação do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).