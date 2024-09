Levadas ajudam a contornar trabalho árduo das vindimas (com vídeo)

Em plena época de vindimas, já se sabe que toda a ajuda é bem-vinda. Mas há quem consiga reduzir o esforço que é necessário para carregar as uvas recorrendo à água que corre nas levadas da Madeira...

A ideia não é nova, mas é sempre bom recordar como se faz. Foi o que fez Juan Teixeira, Diretor Geral da empresa Justino’s Madeira Wines SA, através de um vídeo publicado na sua conta pessoal da rede social Facebook.

Caixas enchidas pela metade com uvas são colocadas na Levada do Norte, encarregando-se a água em movimento de as transportar ao longo de grandes distâncias sem qualquer esforço.