“Em Câmara de Lobos garanto que todos, sejam apoiantes do Manuel António ou do Miguel Albuquerque, têm estado empenhados na campanha da coligação ‘Madeira Primeiro’”.

A afirmação é de Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, embora faça questão de referir ao JM que profere esta declaração na condição de militante do PSD. E fá-lo por ter sentido necessidade de rebater afirmações de fontes partidárias, que constam na edição impressa do Jornal de hoje, que acusam a candidatura de Manuel António Correia de se ter ‘esquecido’ de trabalhar rumo às legislativas nacionais.

“É falso que não estejamos todos completamente envolvidos. E digo mais, nesta campanha não há divisões. Nesta campanha não há apoiantes de Manuel António ou de Miguel Albuquerque. Somos todos PSD. Em Câmara de Lobos e em todos os outros concelhos, os militantes têm estado muito presentes. É falso que digam o contrário”, sublinhou.

Não deixa, porém, de sublinhar não ter sido a candidatura que integra a escolher o calendário eleitoral interno. E, por via disso, é natural que “em simultâneo tenhamos de estar também a trabalhar para as diretas. Mas nunca em prejuízo da campanha da coligação ‘Madeira Primeiro’”.

Dá o exemplo concreto de Câmara de Lobos. “No sábado, eu e outros militantes tivemos a informação que o presidente iria participar numa ação às 10h30 no mercado [de Câmara de Lobos]. Por acaso tínhamos reunião da Comissão Política do secretariado da candidatura do Manuel António. Mas chegámos bem mais tarde para podermos estar no mercado de manhã. Por acaso o presidente não apareceu, mas a agenda é dele. Aliás, nesse mesmo dia, os militantes de todas as freguesias estiveram nas saídas de missa e no Curral das Freiras foram mesmo porta a porta. No domingo voltamos a fazer campanha em todas as freguesias da Madeira. Eu estive no Estreito de Câmara de Lobos, onde também foi o Miguel Albuquerque. Outros foram fazer campanha noutras freguesias. Nem todos têm de estar no mesmo sítio, importa é trabalhar em prol da candidatura”, argumentou.