A Alternativa 21 acredita que combatendo a corrupção e baixando os impostos será possível as pessoas manterem uma vida digna. Esta foi uma das ideias-chave de Miguel Silva, no final do debate promovido pelo JM e pela rádio JM FM e pelo canal naminhaterra.com

O NOS Cidadãos defendeu, por seu turno, que o voto no partido é um apoio na luta dos jovens e dos idosos.

Por seu turno, Paulo Brito, do PPM, mostrou-se totalmente contra o aumento do subsídio para os deputados da Assembleia da República, aprovado recentemente. “Somos totalmente contra esta nova lei que a partir de 2025 entra em vigor, mas tem efeitos retroativos a 2023”, assinalou.

“Os deputados não deveriam aprovar mais benefícios para eles próprios”, insistiu na reta final do debate, enumerando o nome de cada um dos deputados que aprovou a lei.