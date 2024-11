Realizar-se-á amanhã, às 10h00, a cerimónia simbólica de lançamento da Primeira Pedra do Projeto de Renovação e Ampliação do Complexo Social de Santa Clara.

O momento “simboliza a primeira pedra de um grande sonho, um marco no compromisso da Santa Casa em cuidar no presente e investir no futuro, proporcionando melhores condições de vida à população idosa da Região Autónoma da Madeira”, destaca um comunicado enviado à redação.

A cerimónia contará com a presença de várias entidades regionais, incluindo o Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia, Jorge Spínola, e o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, entre outras ilustres entidades regionais.

O projeto de renovação e ampliação do Complexo Social de Santa Clara insere-se no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da Região Autónoma da Madeira, com custo de empreitada de 11.224.000,00 euros, correspondendo a 84% da despesa elegível, do custo total do projeto de investimento, em conformidade com o Código dos Contratos Públicos (CCP) português.

Este empreendimento irá transformar significativamente as infraestruturas existentes, reforçando as respostas sociais destinadas à população idosa da Região.

A empreitada foi adjudicada à SOCICORREIA – ENGENHARIA, S.A. e terá um prazo de execução de 371 dias.

“Este projeto reafirma o compromisso histórico da Santa Casa da Misericórdia do Funchal em oferecer melhores condições de vida e cuidados à população, continuando a sua missão de mais de cinco séculos ao serviço da comunidade madeirense”, rematta a nota.