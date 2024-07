‘Junta na Freguesia’ apresentado amanhã em Câmara de Lobos

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos conquistou, em 2023, o primeiro lugar no programa da ERP Portugal, ‘Junta na Freguesia’, que pretende em conjunto com as juntas de freguesia de todo o país, contribuir para aumentar o conforto dos cidadãos.

Com o principal objetivo de criar um movimento de sustentabilidade participada e facilitar a vida da comunidade, através do aumento da recolha e reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), bem como resíduos de pilhas e acumuladores (RP&A).

O prémio de trinta mil euros será entregue à referida junta de freguesia, num encontro para a promoção deste programa na Região, com o intuito de que esta iniciativa seja um elemento catalisador para a entrada de mais autarquias no programa ‘Junta na Freguesia’.

A apresentação do referido programa e entrega do prémio à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos terá lugar no Museu de Imprensa da Madeira – MIM, amanhã, dia 12 de julho, pelas 10h00.