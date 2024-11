A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria celebrou, na manhã de quinta-feira, um protocolo de cooperação com o Centro Cultural e Desportivo de São José, entidade responsável pelo único Centro de Dia da freguesia.

Representada pelo presidente Pedro Araújo, a Junta reforçou o apoio financeiro à instituição presidida por Bárbara Benedito, num gesto que evidencia o compromisso da freguesia com o bem-estar local, em particular com os seniores.

O acordo, assinado na sede da Junta, assegura suporte à atividade do Centro de Dia, reconhecido como essencial para a comunidade pelo apoio que proporciona aos seus utentes, promovendo ações que incentivam a interação e a convivência intergeracional.

A Junta ajuda na realização de diversas festividades organizadas pelo Centro, incluindo o Dia dos Avós, a Páscoa, o Dia da Família, as Marchas Populares, o Dia de São Martinho e o Almoço de Natal, eventos que promovem momentos de alegria e união.

Além das festividades, o protocolo prevê ainda o apoio à realização de atividades e serviços diretamente ligados ao Centro de Dia, ampliando a oferta de ações que visam a inclusão social e a qualidade de vida dos utentes.

Após a assinatura do protocolo, Pedro Araújo destacou “o papel relevante do São José na freguesia”, sublinhando “a importância do trabalho conjunto”, enquanto Bárbara Benedito enalteceu “o impacto positivo que o protocolo traz aos serviços prestados pelo Centro”. Para além do apoio financeiro, a Freguesia disponibiliza também apoio logístico à entidade, como foi o caso da recente manutenção realizada na horta do Centro de Dia, num trabalho que esteve a cargo de um dos elementos da equipa de exterior da Junta.

Esta colaboração entre a Junta de Freguesia e o CCD São José reforça o compromisso da gestão local com iniciativas que promovam o bem-estar e a inclusão, reafirmando o papel da Junta como um agente ativo no fortalecimento das redes de apoio comunitário.

Recorde-se que o Centro Cultural e Desportivo de São José celebra 25 anos de existência no próximo dia 29 de novembro, uma data que será assinalada com um cocktail de aniversário agendado para às 10h30, nas suas instalações.