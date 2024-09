A Junta de Freguesia de São Pedro continua o seu roteiro de visitas a empresas sediadas na freguesia, com o intuito de se inteirar dos seus ramos de negócios e das suas principais dificuldades e sucessos. São várias centenas de empresas, prevalecendo as de pequena e media dimensão.

Esta semana, o executivo da Junta visitou a empresa MCI Maurílio Caires Informática. Um empresário que iniciou a sua atividade no ramo da informática, mas que hoje tem a sua atividade comercial diversificada, que vai desde a informática até ao alojamento local passando pelas energias renováveis. Um facto verificado no terreno, mas segundo o presidente da Junta, Manuel Filipe, “o que importa aqui enaltecer é que todo este investimento ficou sediado na freguesia de São Pedro, mais propriamente no Largo da Saúde. Este é um exemplo de que a freguesia de São Pedro é atrativa para empresas de vários ramos de negócio, trazendo dinamismo, movimento de pessoas e vida à freguesia, contribuindo positivamente e contagiando toda a economia local”. No caso específico da MCI, contribuiu ainda para a recuperação urbanística de um espaço.

As visitas continuaram por outras empresas de outros ramos de atividade.